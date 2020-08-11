В России заработал первый передвижной бассейн для детей

Фото: пресс-служба Федерации плавания Ростовской области

Первый в стране передвижной бассейновый комплекс «Мобильный всеобуч по плаванию» появился в Ростовской области. Задача проекта – научить детей плавать, даже если рядом с их домом нет реки, озера или бассейна, пишут РИА «Новости».

– В мире каждый год тонет около 400 тысяч людей, из них – 30% детей. В России процентное соотношение то же самое – десятки тысяч человек уходят из жизни. И если мы можем предотвратить трагедию – это надо сделать, – рассказал первый вице-президент всероссийской федерации плавания, президент федерации плавания Ростовской области Игорь Горин.

По мнению создателей проекта, очень важно научить ребёнка плавать, но не везде целесообразно строить полноценные бассейны,

– Как это сделать в тех районах, где нет таких возможностей, – эта мысль не давала мне покоя, – признался РИА Игорь Горин.

По словам автора проекта на идею создания передвижного бассейна его натолкнула машина скорой помощи с медоборудованием – этого нет в каждом поселке, но это можно туда привезти. Так и появилась мысль сделать передвижной бассейн.

Своей идеей Игорь Горин поделился с питерской компанией, которая разрабатывает и устанавливает бассейны. Возникла идея сделать сборно-разборный комплекс.

– Была создана и запатентована конструкция без единого винта, шурупа и гвоздя – собирается по уникальной технологии, – рассказал глава федерации плавания Ростовской области.

При этом в мобильном бассейне учтены все санитарные нормы – чистота, температурный режим, вентиляция, подогрев воды и воздуха.

– Планируем доработать концепцию так, чтобы и зимой можно было пользоваться, так как пока раздевалки, душевые и путь до бассейна не оборудованы подогревом. Но это возможно технически, и мы отработаем эти вопросы, – заверил Игорь Горин.

Стоимость проекта составила 28,2 миллиона рублей –18,7 миллионов рублей на создание мобильного бассейна выделил Фонд президентских грантов, еще 9,5 миллионов дали партнеры.

По плану в каждом поселке бассейн должен стоять по 3-4 месяца, в день в нем могут заниматься до 100-120 детей, а в течение года научить плавать можно 900-1000 детей.

– Мы, конечно, хотели бы научить всех детей, но наши возможности не безграничны. Поэтому обучение могут пройти второклашки – у них как раз к этому времени прошел адаптационный период к нагрузкам, к школе, и они готовы воспринимать информацию, – рассказал Игорь Горин.

В конце беседы авто проекта подчеркнул, что видит будущее за передвижными бассейнами.

В Амурской области проект «Всеобуч по плаванию» запустили в Благовещенске на базе бассейна «Надежда» в январе этого года – по замыслу тренеров учеников 2-3 классов должны научиться плаванию за 36 часов. Подобный проект уже 20 лет практикуют в бассейне города Зея.