Родителям разрешили получать информацию о здоровье своих детей-подростков без их согласия

Фото: pixabay.com

До этого закон не разрешал родителям получать данные о состоянии здоровья своего ребёнка после его 15-летия, если подросток не давал согласия. С этого возраста он мог самостоятельно обращаться за помощью к медработникам.

Между тем авторы законопроекта отмечают, что подростки зачастую не склонны сообщать родителям, усыновителям или попечителям подробности своей личной жизни. Они могут скрыть такие ситуации, как ранняя беременность, венерические болезни, увечья, получаемые во время конфликтов с ровесниками, пристрастие к алкоголю, табаку или наркотикам.

В связи с этим было решено увеличить до 18 лет возрастной порог, до которого родители могут быть в курсе того, что происходит с организмом их ребёнка.

Новые ограничения не распространяются на подростков, которые после 16 лет по решению суда или органа опеки приобрели полную дееспособность. Также закон не действует для тех, кто вступил в брак с этого возраста. Несовершеннолетние, как и раньше, могут обращаться за медицинской помощью, и родители при этом ничего не узнают.