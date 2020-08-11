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сегодня, 11:37 0

Родителям разрешили получать информацию о здоровье своих детей-подростков без их согласия

Родителям разрешили получать информацию о здоровье своих детей-подростков без их согласия
Фото: pixabay.com

С 11 августа вступают в силу поправки в федеральный закон, который даёт право родителям получать от врачей информацию о состоянии здоровья своих детей в возрасте от 15 до 18 лет, сообщает «Российская газета».

До этого закон не разрешал родителям получать данные о состоянии здоровья своего ребёнка после его 15-летия, если подросток не давал согласия. С этого возраста он мог самостоятельно обращаться за помощью к медработникам.

Между тем авторы законопроекта отмечают, что подростки зачастую не склонны сообщать родителям, усыновителям или попечителям подробности своей личной жизни. Они могут скрыть такие ситуации, как ранняя беременность, венерические болезни, увечья, получаемые во время конфликтов с ровесниками, пристрастие к алкоголю, табаку или наркотикам.

В связи с этим было решено увеличить до 18 лет возрастной порог, до которого родители могут быть в курсе того, что происходит с организмом их ребёнка.

Новые ограничения не распространяются на подростков, которые после 16 лет по решению суда или органа опеки приобрели полную дееспособность. Также закон не действует для тех, кто вступил в брак с этого возраста. Несовершеннолетние, как и раньше, могут обращаться за медицинской помощью, и родители при этом ничего не узнают.

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#дети #закон #медицина

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