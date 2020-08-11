Прокуратура Благовещенска начала проверку по факту смертельного ДТП на Мухина

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Авария произошла поздним вечером 10 августа. Установлено, что легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой медицинской помощи.

В результате ДТП погиб водитель легкового седана, пострадали водитель и четверо пассажиров автомобиля скорой помощи. В их числе двое несовершеннолетних. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в Амурскую областную клиническую больницу. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются.

— Будет проверено соблюдение законодательства по безопасности дорожного движения. Кроме того, прокуратура контролирует процессуальную проверку по факту ДТП. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.