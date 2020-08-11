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11августа
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сегодня, 11:09 2

Амурские снайперы отрабатывают маскировку и стрельбу под сильным дождём

Амурские снайперы отрабатывают маскировку и стрельбу под сильным дождём
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Снайперы общевойскового соединения Восточного военного округа, который дислоцируется в Амурской области, отрабатывают навыки маскировки и точной стрельбы в условиях сильных дождей. Плохая погода даёт возможность хорошо замаскироваться от современных средств разведки, а также закаляет военнослужащих как морально, так и физически.

Снайперы отрабатывают тепловую, звуковую и визуальную маскировку, оттачивают навык маскировки от тепловизионных прицелов и других современных средств разведки. Проверяют качество маскировки беспилотные летательные аппараты, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Отрабатывают снайперы и мастерство первого «холодного» выстрела. Стреляют на максимальные дистанции по движущимся мишеням.

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#военные

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    42 минуты назад

    протестантов снимать??

  • retrogr

    retrogr
    31 минута назад

    угу в рб.пока там омон тренируется по слухам

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