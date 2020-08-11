Олимпийские легенды поделятся опытом с амурскими тренерами

К сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией открытые встречи с детьми находятся под вопросом. Но небольшая часть детей и тренерского состава будет присутствовать на церемонии награждения 11 августа.



Заместитель мэра по социальным вопросам Виктория Хопатько поприветствовала гостей в Благовещенске от имени мэра Олега Имамеева. Она преподнесла чемпионкам памятные подарки.



— Ребятам важно увидеть вас не только по телевизору, но и пообщаться с вами лично. Может быть, через многие годы они вспомнят и скажут: «Мои победы начались именно с того, что я встретился с такими чемпионами». Очень хочется, чтобы вам захотелось ещё раз приехать к нам и поделиться своим опытом и знаниями, — рассказала заместитель мэра.



Анна Алёшина поделилась, что это первая делегация после карантина.



— Мы люди, которые отдали спорту не один десяток лет, и сейчас работаем тренерами. Мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми, крепкими и сильными. Нас пугает, что дети сейчас много времени уделяют компьютеру. Я это знаю по собственному опыту. Мой внук перешёл в 11 класс, и я поставила задачу, чтобы он занимался спортом, — считает чемпионка.



Одна из целей делегации — побывать не только в больших городах, но и в маленьких, отдалённых. Эту поездку поддерживает не только фонд Тимченко, но и Министерство спорта РФ. В этот раз делегаты привезли с собой миллион рублей. Эти деньги будут распределены по малым городам и сельским детским спортивным школам.



— Возможно, это не такая большая помощь в масштабах всей области, но это первые шаги, и, я надеюсь, в дальнейшем помощь будет осуществляться в большем размере, — пояснила Анна.



Также в задачи делегации входит оценка состояния спортивных объектов. По фотографиям спортплощадок будут оценивать их состояние в Министерстве спорта. Главная задача — внедрение спорта в жизнь молодёжи и детей.



— Раньше подход к спорту был другой. Подготовка была построена так, чтобы способности человека находились на определённом уровне и не было каких-либо заболеваний. Развитие было постепенным. А сейчас спорт стал моложе. Колоссальные нагрузки ложатся на ребёнка уже со второго класса, — считает Нина Смолеева.



Также очень важно, чтобы патриотизм был связан со спортом, говорит Смолеева. По словам Анны Алёшиной, за последние 30 лет в России не построено ни одной гребной базы. Она рассказала, что теперь около гребной базы в Москве развёрнуто строительство жилых домов, мешающее спорту. Делегатов возмущает, что сейчас занятия спортом являются платным удовольствием. А если спорт и бесплатный, то форму и транспорт приходится оплачивать самим. Также гости рассказали о возможностях в спорте.



— Нельзя ограничивать детей и подростков. Если девушка хочет быть боксёршей или поднимать штангу, значит, надо дать ей такую возможность. Теперь представительницы слабого пола приходят в виды спорта, которыми раньше никогда не занимались. Каждый может найти спорт по душе, просто к нему нужно привлекать ещё со школы, — считает Анна Алёшина.



Тренеры рассказали, что прийти в спорт можно в любом возрасте. Например, Анна Алёшина пришла в греблю в 18 лет, а Антонина Зеликович — в 20. Антонина даже родилась за 250 километров от Москвы в маленьком селе. Но благодаря любви к спорту и стремлению им заниматься смогла стать трёхкратным призёром Олимпийских игр.