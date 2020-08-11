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11августа
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сегодня, 10:43 1

В Благовещенске чинят испорченные вандалами автобусные остановки

В Благовещенске чинят испорченные вандалами автобусные остановки
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске специалисты МКП «ГСТК» приводят в порядок автобусные остановки, которые пострадали от рук хулиганов. На пяти павильонах, расположенных по улице Зейской, рабочие заменили разрисованный и разбитый поликарбонат.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на улицах, по просьбам благовещенцев, установили остановки закрытого типа – с крышей и боковыми стенками. Однако местные вандалы регулярно умудряются их портить. Рабочие пытаются отмывать «художества», но чаще всего в прежний вид покрытие привести не получается.

Администрация города просит горожан более бережно относиться к имуществу, а также напоминает, что за порчу объектов грозит административная ответственность.

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#ЖКХ #транспорт

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    47 минут назад

    Так а накой фиг их из поликорбаната делать?

    Ну вот глупые люди - ну посмотрите на то, как в СССР делали остановки. Каменные и Бетонные. Их хоть разрсовывай, хоть поджигай, хоть башкой бейся, хоть вешайся в них, хоть ссы и сри - всё можно было делать - любой каприз нердужелюбно настроенных (по отношению к остановке) граждан.

    А щас сляпают из гавна и палок (что остановки, что памятники, что оленей на децкой площадке) и потом ноют, что всё у них ломают.

    Это не творения ломают - они уже заранее сломаны в мозгах, которые их задумывают.

    Одни гавно творят - Другие монтируют-Третьи ломают. круговорот гавна в природе.

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