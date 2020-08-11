В Благовещенске чинят испорченные вандалами автобусные остановки

Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске специалисты МКП «ГСТК» приводят в порядок автобусные остановки, которые пострадали от рук хулиганов. На пяти павильонах, расположенных по улице Зейской, рабочие заменили разрисованный и разбитый поликарбонат.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на улицах, по просьбам благовещенцев, установили остановки закрытого типа – с крышей и боковыми стенками. Однако местные вандалы регулярно умудряются их портить. Рабочие пытаются отмывать «художества», но чаще всего в прежний вид покрытие привести не получается.

Администрация города просит горожан более бережно относиться к имуществу, а также напоминает, что за порчу объектов грозит административная ответственность.