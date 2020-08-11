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11августа
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сегодня, 10:27 0

Российским медикам день работы с коронавирусом засчитают за два

Российским медикам день работы с коронавирусом засчитают за два
Фото: pixabay.com

На заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса Михаил Мишустин рассказал, что при расчёте пенсионного стажа медикам, работающим с коронавирусом, день засчитают за два.

– Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом или подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня, – цитирует премьера ТАСС.

Норма была принята по поручению Владимира Путина и будет действовать с 1 января до конца сентября 2020 года.

– Соответствующее постановление правительством подписано. Благодаря этому решению каждый год около четырёх тысяч врачей и медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию, – рассказал Мишустин.

По его словам, на такие пенсии будет дополнительно выделено 325 миллионов рублей в год, эти средства в бюджете уже заложены.

По словам премьера, ситуация с коронавирусом в России улучшается, но медики не теряют бдительности. Сейчас проводится массовое тестирование россиян на наличие антител к этой инфекции.

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#коронавирус #медицина #пенсии #российская власть

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