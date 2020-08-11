В Благовещенске 72-летний мужчина поехал на дачу и не вернулся

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В Благовещенске разыскивают 72-летнего мужчину. Виктор Владимирович Ульков 31 июля ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Житель областного центра собирался ехать на дачный участок в районе Радиоцентра. Отмечается, что пожилой человек нуждается в медицинской помощи.

На вид Виктору Владимировичу 70 лет, рост около 160-165 сантиметров, среднего телосложения, стрижка короткая, волосы седые, лицо овальное смуглое, кавказского типа, нижняя губа выступает. Мужчина вышел из дома в клетчатой рубашке синего цвета с коротким рукавом, шортах коричневого цвета и зимних ботинках чёрного цвета, сообщает УМВД России по Амурской области.

Если вам что-либо известно о местонахождении и судьбе потерявшегося пожилого человека, просьба сообщить по телефонам: 8 (4162) 59-47-38, 59-41-05.