В Благовещенске вечером «вырубили» и ограбили мужчину

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В Благовещенске 34-летний мужчина стал жертвой преступления. Вечером 10 августа, когда амурчанин возвращался домой, на него напал неизвестный: ударил по голове, а затем ограбил.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области, на станцию скорой помощи поступил звонок, что на улице нашли травмированного мужчину. Приехавшие оперативники опросили потерпевшего. Он рассказал, что, когда возвращался вечером домой, к нему подошёл неизвестный и ударил по голове. После мужчина потерял сознание и очнулся только в карете скорой помощи. Там он обнаружил, что остался без части одежды, сотового телефона и банковской карты.

Сотрудники уголовного розыска посмотрели записи камер видеонаблюдения и на одной из них опознали мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Как выяснилось, в тот день гражданин заходил в магазин, который находился недалеко от места нападения, и пытался расплатиться банковской картой. Купить ничего он не смог, так как на счету было недостаточно средств.

Сотрудники полиции нашли гражданина и выяснили, что карту ему передал старый знакомый. В ходе следствия установили, что именно этот приятель был причастен к преступлению. 31-летний подозреваемый был задержан. Он во всём признался и сказал, что сотовый телефон продал, деньги потратил, а одежду выбросил.

По факту хищения имущества возбуждено уголовное дело.