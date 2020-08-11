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11августа
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сегодня, 10:09 6

В Благовещенске вечером «вырубили» и ограбили мужчину

В Благовещенске вечером «вырубили» и ограбили мужчину
Фото: pixabay.com

В Благовещенске 34-летний мужчина стал жертвой преступления. Вечером 10 августа, когда амурчанин возвращался домой, на него напал неизвестный: ударил по голове, а затем ограбил.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области, на станцию скорой помощи поступил звонок, что на улице нашли травмированного мужчину. Приехавшие оперативники опросили потерпевшего. Он рассказал, что, когда возвращался вечером домой, к нему подошёл неизвестный и ударил по голове. После мужчина потерял сознание и очнулся только в карете скорой помощи. Там он обнаружил, что остался без части одежды, сотового телефона и банковской карты.

Сотрудники уголовного розыска посмотрели записи камер видеонаблюдения и на одной из них опознали мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Как выяснилось, в тот день гражданин заходил в магазин, который находился недалеко от места нападения, и пытался расплатиться банковской картой. Купить ничего он не смог, так как на счету было недостаточно средств.

Сотрудники полиции нашли гражданина и выяснили, что карту ему передал старый знакомый. В ходе следствия установили, что именно этот приятель был причастен к преступлению. 31-летний подозреваемый был задержан. Он во всём признался и сказал, что сотовый телефон продал, деньги потратил, а одежду выбросил.

По факту хищения имущества возбуждено уголовное дело.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    1 час назад

    Пожелаем, чтобы для "старого знакомого" соседи по новой хате на ближайшие 3-5 лет оказались, все как один, милые и интеллигентные

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    На тюремное довольствие лет на 10,чтоб ,другим не повадно было.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    Результат обнищания народа в действии.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Странную формулировку выбрали "хищение имущества".

    А написали про разбой.

    Кто-то лажает?

  • --- -- ---

    --- -- ---
    1 час назад

    Разбой - открытое хищение имущества с применением насилия опасного для жизни и здоровья.

  • Егаист

    Егаист
    41 минута назад

    вот уже и по городу стало опасно ходить....

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