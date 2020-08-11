В Белогорске пройдёт военно-технический форум «Армия-2020»
В конце августа в рамках международного военно-технического форума в Белогорске заработают сразу две открытых площадки, на которых можно будет увидеть новое стрелковое оружие российской армии. А также образцы экипировки «Ратник», различные комплексы связи и разведки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Кроме того, посетители мероприятия увидят демонстрацию тактических действий общевойсковых подразделений в современном бою, артиллерии, разведки и других войсковых подразделений с применением холостых боеприпасов.
На каждой из двух зон будут выступать творческие коллективы, работать военторги, пункты отбора по контракту и другие точки.
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