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11августа
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сегодня, 09:49 3

Россияне мечтают о пенсии в 60 тысяч рублей

Россияне мечтают о пенсии в 60 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

В июле методом соцопроса у россиян поинтересовались, сколько бы им хотелось получать денег после выхода на заслуженный отдых. Исследование проводилось в крупных и средних российских городах с населением более 500 тысяч человек, сообщают РИА Новости.

Самую высокую пенсию хотят маркетологи, пиарщики и специалисты из сферы транспорта и связи — 64 тысячи рублей. На втором месте — работники торговли и бытового обслуживания с 61 тысячей рублей, на третьем — россияне, которые занимаются наукой и исследованиями, они хотят 59 тысяч рублей.

Как говорится в исследовании НПФ Сбербанка, пенсионные ожидания россиян сильно зависят и от региона. Самый большой доход в старости хотят получать москвичи — 92 тысячи рублей в месяц, что на 60 % больше среднероссийского показателя. На втором месте жители Владивостока с 78 тысячами рублей, на третьем — петербуржцы и 70 тысяч рублей. Самые скромные ожидания — у жителей Ульяновска и Ярославля: по 48 тысяч рублей.

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#пенсии #финансы

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    А зачем 60ооо рублей хотеть,мне и 1000 рублей хватает,ранее обещанной,чтоб путешествовать и внучат побаловать шоколадкой.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    46 минут назад

    Даже по общемировым меркам запросы в "около 1000$" весьма скромные. Глядишь к 2036 и 500$ будет жирно.

  • Noir

    Noir
    44 минуты назад

    Такие пенсии вполне реальны и они будут когда булка хлеба будет стоить 500 руб.

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