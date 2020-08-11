Россияне мечтают о пенсии в 60 тысяч рублей
В июле методом соцопроса у россиян поинтересовались, сколько бы им хотелось получать денег после выхода на заслуженный отдых. Исследование проводилось в крупных и средних российских городах с населением более 500 тысяч человек, сообщают РИА Новости.
Самую высокую пенсию хотят маркетологи, пиарщики и специалисты из сферы транспорта и связи — 64 тысячи рублей. На втором месте — работники торговли и бытового обслуживания с 61 тысячей рублей, на третьем — россияне, которые занимаются наукой и исследованиями, они хотят 59 тысяч рублей.
Как говорится в исследовании НПФ Сбербанка, пенсионные ожидания россиян сильно зависят и от региона. Самый большой доход в старости хотят получать москвичи — 92 тысячи рублей в месяц, что на 60 % больше среднероссийского показателя. На втором месте жители Владивостока с 78 тысячами рублей, на третьем — петербуржцы и 70 тысяч рублей. Самые скромные ожидания — у жителей Ульяновска и Ярославля: по 48 тысяч рублей.
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