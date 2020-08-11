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11августа
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сегодня, 09:36 8

Дмитрий Рогозин предложил украсить космические ракеты гжелью и хохломой

Дмитрий Рогозин предложил украсить космические ракеты гжелью и хохломой
Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Генеральный директор Роскосмоса предложил украшать российские космические ракеты и корабли хохломой и гжелью. По мнению Дмитрия Рогозина, это поможет в сохранении традиций народного промысла.

— Народные промыслы – та же самая гжель, хохлома. Почему бы не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя Роскосмос, а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции? — сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса также предложил сделать серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца. Как считает Рогозин, это станет хорошей рекламой внутреннего туризма, пишет НТВ.

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#космос #российская власть

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    О, а как же кресты и образа???

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    Ну правильно. Разрисовать ракеты легче, чем их запускать без аварий. Расписал под гжель или там, хохлому, скажем. Поставил вдоль дорог - дорого, бохато выглядит.

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Да... уж точно лучшего места,не нашлось хохломе и гжелю,пусть марсиане любуются!

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Правильное решение! Молодец, Дима!

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    59 минут назад

    Лучше бы эти деньги для пенсионеров направил.во деньги некуда девать

  • Папа Римский

    Папа Римский
    51 минута назад

    Молодец. Потом посмотрит государь уровень Медиарейтинга - ОПА!!Дима самый обсуждаемый. Значит хорошо работает.

    У нас всё по Медиарейтингу мерять стали - иначе ччего областники каждый день любой пук главного по области публикуют.

    Если не печатают-не обсуждают - то и не работает значит.

  • zeya28

    zeya28
    46 минут назад

    Есть прорыв! И как это наши Первые летали без оного! Генеральный директор, найдите своему креативу лучшее применение.

  • Водяной

    Водяной
    41 минута назад

    А почему бы некоторым не украсить голову мозгами?

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