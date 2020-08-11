Дмитрий Рогозин предложил украсить космические ракеты гжелью и хохломой

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Генеральный директор Роскосмоса предложил украшать российские космические ракеты и корабли хохломой и гжелью. По мнению Дмитрия Рогозина, это поможет в сохранении традиций народного промысла.

— Народные промыслы – та же самая гжель, хохлома. Почему бы не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя Роскосмос, а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции? — сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса также предложил сделать серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца. Как считает Рогозин, это станет хорошей рекламой внутреннего туризма, пишет НТВ.