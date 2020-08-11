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11августа
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сегодня, 09:23 1

В Благовещенске легковушка протаранила скорую: пострадали дети

В Благовещенске легковушка протаранила скорую: пострадали дети
Фото: https://www.instagram.com/autoroad.blg/

В Благовещенске вечером 10 августа по улице Мухина Toyota на большой скорости вылетела на встречную полосу. Произошёл сильнейший удар с автомобилем скорой помощи.

По неофициальной информации, водитель легкового автомобиля погиб на месте. В «скорой» пострадал водитель, врач и фельдшер. Он прикрыл собой находившихся в автомобиле детей и сильно пострадал.

У людей, находившихся в карете скорой помощи, обнаружены многочисленные переломы и ушибы.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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    Нажми Обсудить на форуме
    2 минуты назад

    Про большую яму на дороге, которую обруливал водитель правда?

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