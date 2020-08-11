В Благовещенске легковушка протаранила скорую: пострадали дети

Фото: https://www.instagram.com/autoroad.blg/

В Благовещенске вечером 10 августа по улице Мухина Toyota на большой скорости вылетела на встречную полосу. Произошёл сильнейший удар с автомобилем скорой помощи.

По неофициальной информации, водитель легкового автомобиля погиб на месте. В «скорой» пострадал водитель, врач и фельдшер. Он прикрыл собой находившихся в автомобиле детей и сильно пострадал.

У людей, находившихся в карете скорой помощи, обнаружены многочисленные переломы и ушибы.