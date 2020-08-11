Инженер из Свободного получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин наградил сотрудников российской телевизионной и радиовещательной сети за большой вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевещания. Наградами были удостоены около 300 работников РТРС. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен Сергей Ерёменко, ведущий инженер средств радио и телевидения аварийно-профилактической группы Свободный цеха Свободный филиала РТРС «Амурский ОРТПЦ». Соответствующий указ был размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награждён генеральный директор РТРС Андрей Романченко. Ещё 212 сотрудников предприятия награждены медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» I или II степени.



47 сотрудникам РТРС присвоены звания «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации» и «Заслуженный экономист Российской Федерации».



Шесть сотрудников компании награждены Почётной грамотой президента Российской Федерации, ещё четырём работникам объявили Благодарность президента Российской Федерации.



Российская телевизионная и радиовещательная сеть была отмечена в выполнении федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В рамках её выполнения была создана крупнейшая в мире цифровая эфирная телесеть, в состав которой вошли 5 040 передающих станций и 10 080 передатчиков. Была организована передача 20 федеральных телеканалов в цифровом формате, при этом 38 миллионов телезрителей улучшили медиапотребление в 10 раз, ещё 22 миллиона – в пять раз. Программа перехода на цифровое телевидение была признана правительством РФ высокоэффективной.