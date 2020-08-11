У берегов Антарктиды обнаружили заледеневший корабль нацистов

Видео, на котором изображен затонувший корабль, стало вирусным и быстро разлетелось по сети интернет. Многие пользователи полагают, что судно может принадлежать секретной нацистской базе, слухи о которой ходят еще со времен начала Великой Отечественной Войны. Автор находки остается неизвестным. Пока до конца не ясно, является ли ролик оригинальным, или это работа монтажа. Кроме того, многие пользователи высказывают сомнения касаемо увиденного, ведь находка может оказаться простой глыбой льда, очень сильно напоминающей очертания затонувшего судна.

Примечательно, что предыдущая подобная находка действительно оказалась уникальной. Ранее, супружеская пара из Великобритании обнаружила обломки истребителя Королевских ВВС, который потерпел крушение не менее 76 лет назад.