Рабочие парализовали производство Белорусского металлургического завода

Сообщается, что на территорию завода уже прибыли сотрудники ОМОН и автозаки. Пока руководство предприятия никак не комментирует сложившуюся обстановку. Правоохранители рассчитывают на благоприятный исход, который подразумевает возвращение сотрудников завода на свои рабочие места.

Напомним, что вечером 9 августа на территории Республики Беларусь вспыхнула череда протестов, связанных с недовольством многих граждан страны относительно результатов президентских выборов. По официальным сведениям, в ходе столкновений митингующих и представителей силовых структур, пострадали 39 силовиков и порядка 50 гражданских лиц. Точное число пострадавших пока не известно, больницы республики принимают раненых людей до сих пор. Акции протеста продолжаются.