Рабочие парализовали производство Белорусского металлургического завода
Часть работников БМЗ города Жлобин объявили забастовку и остановили работу. Сотрудники завода провели встречу с генеральным директором и председателем профессионального комитета, где озвучили свою политическую позицию. Об этом сообщает «Lenta.ru».
Сообщается, что на территорию завода уже прибыли сотрудники ОМОН и автозаки. Пока руководство предприятия никак не комментирует сложившуюся обстановку. Правоохранители рассчитывают на благоприятный исход, который подразумевает возвращение сотрудников завода на свои рабочие места.
Напомним, что вечером 9 августа на территории Республики Беларусь вспыхнула череда протестов, связанных с недовольством многих граждан страны относительно результатов президентских выборов. По официальным сведениям, в ходе столкновений митингующих и представителей силовых структур, пострадали 39 силовиков и порядка 50 гражданских лиц. Точное число пострадавших пока не известно, больницы республики принимают раненых людей до сих пор. Акции протеста продолжаются.
Просмотров всего: 26