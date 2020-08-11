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Выбор читателей за 10 августа

Выбор читателей за 10 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 10 августа.

Беспорядки в Белоруссии переросли в настоящую войну

Ввиду проведения выборов президента Беларуси митингующие требуют честного голосования. В данный момент происходят столкновения простых граждан с силовиками. Об этом сообщает Lenta.ru.

Благовещенец, испортивший ротонду, сам сдался ГСТК

Благовещенец, рассыпавший в выходные чёрный порошок в ротонде, самостоятельно связался с сотрудниками ГСТК, сообщает мэрия Благовещенска. Мужчина рассказал, что проводил на набережной торжественное мероприятие.

Названы самые высокооплачиваемые должности месяца

Портал HeadHunter опубликовал самые высокооплачиваемые вакансии августа. На первом месте в рейтинге постоянных вакансий – позиция E-commerce директора в Москве. Претенденту с опытом работы от 6 лет предлагают зарплату в 400 тысяч рублей в месяц.

В Благовещенск приехали легенды советского спорта

В понедельник, 10 августа, в Благовещенск приехали четыре олимпийские легенды. В столицу Приамурья прибыли призёры Олимпийских игр по академической гребле Анна Алёшина и Антонина Зеликович, а также олимпийские чемпионки по волейболу Нина Смолеева и Ирина Макогонова.

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#Обзор #интернет #СМИ

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