Выбор читателей за 10 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 10 августа.

Ввиду проведения выборов президента Беларуси митингующие требуют честного голосования. В данный момент происходят столкновения простых граждан с силовиками. Об этом сообщает Lenta.ru.

Благовещенец, рассыпавший в выходные чёрный порошок в ротонде, самостоятельно связался с сотрудниками ГСТК, сообщает мэрия Благовещенска. Мужчина рассказал, что проводил на набережной торжественное мероприятие.

Портал HeadHunter опубликовал самые высокооплачиваемые вакансии августа. На первом месте в рейтинге постоянных вакансий – позиция E-commerce директора в Москве. Претенденту с опытом работы от 6 лет предлагают зарплату в 400 тысяч рублей в месяц.

В понедельник, 10 августа, в Благовещенск приехали четыре олимпийские легенды. В столицу Приамурья прибыли призёры Олимпийских игр по академической гребле Анна Алёшина и Антонина Зеликович, а также олимпийские чемпионки по волейболу Нина Смолеева и Ирина Макогонова.