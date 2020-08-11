Правительство Ливана подало в отставку после ряда протестов, переросших в столкновения
Министр здравоохранения Ливана заявил, что глава Министерства обороны и несколько членов правительства покинули свои посты. Об этом пишет «РИА Новости».
Такое решение еще не означает официальной отставки полного состава кабинета министров. Расформирование кабмина в первую очередь будет означать выполнение ливанскими властями требований жителей столичного Бейрута, которые с прошедшей пятницы выходят на митинги. Премьер-министр страны планирует выступить с речью, касаемо принятого правительственными органами решения.
После произошедшего в порту Бейрута взрыва, многие граждане страны остались недовольны действиями властей. Митинги, проходящие на территории страны, нередко перерастают в массовые беспорядки, где протестующие забрасывают полицейских камнями и петардами, на что представители власти нередко отвечают применением слезоточивого газа. В ходе волнений были задействованы силы армии Ливана.
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