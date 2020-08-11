ПДД и ОСАГО снова претерпят изменения этой осенью

Одним из важнейших изменений станет увеличение цены полиса обязательного страхования автомобиля. Стоимость страховки будет повышена на 10%. Кроме того, страховые компании смогут устанавливать тарифы для каждого клиента индивидуально. Здесь все будет зависеть от количества нарушений, которые тот или иной водитель совершил. Законопослушные граждане, таким образом, получат скидку, «автохулиганы» заплатят за ОСАГО в полной мере.

Сотрудникам ГИБДД разрешат использовать диагностические приборы на любом участке дороги. Если автомобиль не соответствует экологическим нормам, или протектор колес имеет недопустимо малую глубину, это может стать причиной запрета транспортного средства к эксплуатации.

Стоимость проезда на платных трассах будет снижена, а летние коэффициенты исчезнут совсем. Помимо прочего, максимально допустимая скорость движения на платном участке автодороги будет повышена с 130 до 150 километров в час.