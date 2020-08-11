Василий Орлов: «Жилищный сертификат – хорошая альтернатива получения жилья для детей-сирот»

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В министерстве социальной защиты Приамурья начался приём заявок от детей-сирот на получение жилищных сертификатов в 2021-2022 году. Новая мера поддержки реализуется в Приамурье по поручению губернатора Василия Орлова и введена впервые.

Утверждённый порядок установил механизм предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов.



В этом году в бюджете предусмотрено финансирование в объеме 94,8 миллионов рублей. Этих средств хватит на 50 сертификатов.



— Жилищный сертификат — хорошая альтернатива получения жилья для детей-сирот. В первый этап реализации программы в минсоцзащиты подали заявления 99 человек, 40 из них получили право первоочередности в получении социальной выплаты. Выдавать сертификаты должны начать в сентябре, планируем, что реализовать его получатели смогут до конца года. Так, благодаря новой мере поддержки мы сможем в 2020 году обеспечить жильём 286 человек. Для сравнения: в 2019 году свой дом обрели 205 детей-сирот. Так как новая мера поддержки оказалась востребованной мы продолжим её реализовывать, — отметил Василий Орлов.



Размер социальной выплаты рассчитывается, исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и установленной средней рыночной стоимости одного квадратного метра по муниципальному образованию на территории которого приобретается жильё.



Право первоочередности в получении социальной выплаты присвоено амурчанам, достигшим возраста 25 лет, имеющим двух и более несовершеннолетних детей, а также имеющим ребёнка-инвалида. Обязательным условием является совместное проживание заявителя с детьми.



Амурчане, не попавшие под эти критерии, войдут во вторую очередь. Здесь право на получение сертификата в приоритете будет у того, кто раньше подал заявление, сообщает правительство Амурской области.