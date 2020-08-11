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11августа
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сегодня, 08:48 0

В Тындинском и Октябрьском районах открылись современные спортплощадки

В Тындинском и Октябрьском районах открылись современные спортплощадки
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В селе Первомайское Тындинского района открыли малую спортплощадку. Необходимость в её строительстве возникла из-за ежегодной сдачи нормативов ГТО. До этого жителям района приходилось заниматься спортом в зале местной школы.

Как сообщает пресс-служба правительства области, теперь возле образовательного учреждения есть современные многофункциональные тренажёры, брусья и турники. Также на площадке появились игровые зоны для волейбола и баскетбола. Работы прошли в рамках реализации программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

В рамках проекта «Спорт доступен всем» в селе Романовка Октябрьского района открылась обновлённая спортплощадка. В прошлом году по инициативе местных жителей там была построена площадка с зонами для игры в волейбол и баскетбол. В этом году территорию для занятий спортом решили сделать безопаснее – вместо асфальта уложили резиновую крошку.

Ещё одна многофункциональная спортивная площадка для мини-футбола и детская зона появились в селе Жариково Тамбовского района.

В этом году оснастить современным спортивным оборудованием планируется ещё три малых площадки. Их оборудуют в Райчихинске, Сковородине и Новокиевском Увале Мазановского района. На все работы потратят 13,3 миллиона рублей.

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#спорт #строительство

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