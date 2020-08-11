Амурская прокуратура помогла сиротам получить жильё

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В прокуратуру Сковородинского района обратились пятеро сирот — они заявили о нарушении их жилищных прав. Проверка установила, что администрация Сковородинского района не обеспечила их жильём.

При этом сироты долго состояли на учёте как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.



Прокурор Сковородинского района обратился в суд и потребовал обязать администрацию района обеспечить детей-сирот благоустроенным жильём. Суд рассмотрел требования прокурора и полностью их удовлетворил.

Пятеро сирот уже получили квартиры, сообщает прокуратура Амурской области.