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11августа
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сегодня, 08:29 0

Амурская прокуратура помогла сиротам получить жильё

Амурская прокуратура помогла сиротам получить жильё
Фото: pixabay.com

В прокуратуру Сковородинского района обратились пятеро сирот — они заявили о нарушении их жилищных прав. Проверка установила, что администрация Сковородинского района не обеспечила их жильём.

При этом сироты долго состояли на учёте как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Прокурор Сковородинского района обратился в суд и потребовал обязать администрацию района обеспечить детей-сирот благоустроенным жильём. Суд рассмотрел требования прокурора и полностью их удовлетворил.

Пятеро сирот уже получили квартиры, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #соцзащита

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