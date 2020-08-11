Гороскоп на 11 августа: Близнецам нужно снижать деловую активность, а Весам придётся проявить всё обаяние

Восход Солнца: 05:13

Заход Солнца: 19:56

Солнце во Льве.

Овен. Активный, творческий день. Благоприятны путешествия, переход на новую работу, совместные занятия в коллективе. Решительно действуйте во всём и не выпускайте инициативу из своих рук. Не бойтесь браться за любую работу, хотя реализовать свои планы будет непросто. Вероятно, вам предстоит встреча с друзьями. Постарайтесь не взваливать их проблемы на свои плечи. От этого будут только неприятности. День благоприятен для людей, связанных с искусством. Ваш богатый внутренний мир может потребовать сегодня нетрадиционного окружения. Творческий подход к делу, насыщенность чувств, личная привлекательность и доброжелательность к окружающим принесут существенные плоды.

Телец. День разрешения противоречий. Возможно, вы сможете победить в себе страх и сомнение. События этого дня могут серьёзно повлиять на ваше представление о самих себе. Рекомендуется разорвать все ненужные связи. Старайтесь окружать себя только надёжными людьми. В первой половине дня некоторая суета и домашние хлопоты могут принести взаимное раздражение в отношениях с окружающими, однако вечером настроение изменится к лучшему. Энергичность, оптимизм сделают вас неотразимыми для лиц противоположного пола.

Близнецы. Сегодня судьба будет благосклонна к Близнецам, на которых можно целиком положиться и которые умеют держать слово. Благоприятны сложные финансовые операции, заключения договоров, браков. Во избежание преград на пути к цели рекомендуется умело выбирать себе друзей и постараться не создавать врагов. Не торопитесь брать отпуск за свой счёт, а просто постепенно снижайте деловую активность. Если вы успешно справились с проблемами предыдущего дня, то сегодня день будет благоприятным во всех отношениях. На душе у вас будет спокойно.

Рак. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Вероятны сомнения и тревога за будущее. У мужчин-Раков, занятых в сфере бизнеса, возможны усталость, депрессия. Звёзды рекомендуют найти союзников или разумно перегруппировать силы, чтобы закончить к наступлению Нового года начатое дело. Сегодняшний день Ракам чем-то напомнит радугу: он будет яркий, красочный, наполненный позитивными событиями. Если вы сегодня не выспались, то можете сделать кучу непонятных поступков.

Читайте также

Гороскоп на неделю 10 – 16 августа: Тельцам необходимо тщательно обдумывать поступки, а Скорпионам быть разборчивее в выборе знакомств

Лев. Тяжёлый и опасный день для здоровья. Не исключены травмы, отравление или обострение хронических заболеваний. Неблагоприятны любые физические нагрузки или напряжённая умственная работа. Влияние людей,с которыми вам предстоит общаться, может оказаться так велико, что вы попадёте под их зависимость. Женщинам-Львам следует остерегаться романтических приключений, которые могут иметь нежелательные последствия. Вы на пути к гармонии. Возможно получение прибыли при содействии друзей и родственников. Можете строить планы в отношении работы и отдыха. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Важные мероприятия лучше назначить на вечер.

Дева. Оставьте весь негатив во вчерашнем дне, если решите наказать кого-то, столкнётесь с проблемами. Тяжёлый день, омрачённый проблемами, на которые вы не обращали внимания. Возможно, они осложнят ваши отношения с коллегами по работе, встречи пройдут неудачно, а дела будут решаться с максимальными потерями времени и сил. Велика необходимость реальной оценки происходящего.

Весы. День благоприятный для планирования, социальных контактов или эмоциональных привязанностей. Позитивные тенденции не позволят эмоциям выйти из-под контроля. Вероятно, для достижения цели придётся проявить всё ваше обаяние — новые знакомства могут впоследствии стать фундаментом для продвижения по службе или финансовых поступлений. Вероятно новое знакомство или какое-то известие, которое может в корне изменить ваш образ жизни. Может быть, вам придется принимать серьезные решения. Растерянность и пессимизм могут помешать реальной оценке ситуации. Следует успокоиться и привести к равновесию чувства и мысли.

Скорпион. День не изменит сложившуюся ситуацию. Лучше снизить активность и разобраться в своих мыслях и чувствах. Если вы посвятите себя творчеству, то сможете сделать свой внутренний мир гармоничным. Приобщите к своим занятиям детей, которые будут рады общению с вами. Рядом с вами остаётся недоброжелатель, который пытается испортить вам настроение. Найдите его побыстрее.

Читайте также

Астрологический прогноз на август 2020 года

Стрелец. Хороший день для физических упражнений, активного отдыха, строительства, ремонта. Успешны торговая деятельность, коммерческие сделки. Не исключено знакомство с интересным человеком, который на какое-то время займёт все ваши мысли. Решить проблемы вы сможете только в спокойном состоянии, полностью контролируя ситуацию.

Козерог. Вас ждёт удачный день. Он позволяет добиться успеха во многих делах, решить вопросы, над которыми в последнее время много размышляли не только вы, но и ваши близкие. День не внесёт серьёзных изменений в ваши планы. Спокойно выполняйте текущие обязанности, займитесь благоустройством дома, делайте незначительные покупки. Сдерживайте свои чувства и желание добиться всего немедленно. Не следует рассчитывать на то, что вы окажетесь услышанными и понятыми.

Водолей. Противоречивый день. Звёзды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Положительные тенденции первой половины дня обеспечат успех в заключении сделок или в коммерческих операциях. Хорошо обращаться к начальству или в органы правосудия. Не исключено, что женщин-Водолеев ждёт сюрприз, приятная новость или подарок от близкого человека. Сон исполнится через неделю. Туман, дым во сне — небольшая преодолимая опасность. Этот день благоприятен для работы над собой, над своим телом и душой. Несомненную пользу принесут диеты. Только не прибегайте к экспресс-методам под девизом: «Минус десять килограммов за неделю!»

Рыбы. Сегодня вы можете решиться на изменения в своей жизни, но астрологи советуют ещё раз хорошо всё обдумать! Пассивный день, не торопите события. Возможна некоторая незащищённость. Вам необходимо сосредоточиться на духовных проблемах, прислушиваясь к голосу своей интуиции. Благоприятны лечебные процедуры, целительство. Большую часть дня проведите на природе вместе с детьми.

Астролог: Вальдемар Небоходцев