Лукашенко назвал выборы в Беларуси праздником

Политик назвал прошедшие 8 августа выборы «настоящим праздником». Александр Лукашенко утверждает, что попытки срыва выборов координировались внешними силами. Об этом сообщают «Известия».

В ходе встречи Лукашенко и главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, переизбранный президент Белоруссии сообщил, что для него день выборов в президенты республики – это праздник. По словам Лукашенко, в ход праздника попытались вмешаться иностранные силы. Президент утверждает, что были отслежены звонки из Чехии, Британии, Польши, которые, по его мнению, контролировали действия митингующих «за честные выборы». По мнению лидера Беларуси, граждане республики не отдают себе отчета и действуют в рамках посланных из-за границы указаний.

Напомним, что акции протеста в ряде белорусских городов переросли в массовые стычки митингующих с правоохранительными органами. По данным МВД страны, за два дня были задержаны 3 тысячи человек. Среди них есть пострадавшие в следствие использования ОМОНом резиновых пуль, светошумовых гранат, водометов.