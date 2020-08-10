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10августа
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сегодня, 19:47 0

Электронные платежи россиян атакованы мошенниками

Электронные платежи россиян атакованы мошенниками
Фото: zviazda.by

По количеству зафиксированных мошеннических схем с платежными системами особо выделяются Саратовская и Омская область, Москва. Об этом сообщает "ВЗО".

С начала года на территории РФ вдвое выросло число мошеннических операций с платежными системами. Об этом сообщает Генпрокуратура Российской Федерации. Мошенничество с электронными средствами платежа увеличилось на 120% и составило порядка 15 тысяч зарегистрированных операций. Саратовская и Омская области, а также Москва, стали самыми атакуемыми регионами страны.

По данным Генпрокуратуры, мошенничества в онлайн режиме являются самым распространенным видом преступлений в стране. Такие нарушения закона составляют около 67% от числа всех преступлений, совершаемых на территории Российской Федерации. Число таких махинаций резко увеличилось в течение последних пяти лет. Всего с начала 2020 зарегистрировано порядка 225.5 тысяч преступлений, связанных с кибермошенничеством. Примечательно, что скачок такой деятельности пришелся на пик карантинного режима, что косвенно указывает на плохое материальное положение граждан в период эпидемии коронавируса.

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#интернет #криминал #СМИ #финансы

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