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10августа
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Строительство Амурского газоперерабатывающего завода завершено на 60 процентов

Строительство Амурского газоперерабатывающего завода завершено на 60 процентов
Фото: объединённый пресс-центр строительства Амурского ГПЗ

Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что строящийся в Свободненском районе газоперерабатывающий завод готов более чем на 60%. После запуска предприятие должно стать крупнейшим подобным заводом в России, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уже начались работы по установке основного оборудования на четвёртой технологической линии. Всего таких линий планируется шесть. Вчера, 9 августа, на площадку доставили деметанизатор.

— Именно в этой колонне, при давлении в 30 атмосфер и температуре до минус 100 градусов Цельсия будет происходить разделение сырьевого газа на метановую фракцию и ценные компоненты, которые затем будут использоваться в качестве сырья на российских предприятиях. Извлеченный этан, например, будет перерабатываться в пластик и различные полимеры рядом с Амурским ГПЗ — на Амурском газохимическом комплексе, — сообщил Юрий Лебедев, генеральный директор компании-заказчика проекта ООО «Газпром переработка Благовещенск».

Из-за больших габаритов и веса значительную часть оборудования на газоперерабатывающий завод поставляют по воде. За время летней навигации 2020 года по плану получить из Южной Кореи, Китая и стран Европы 43 единиц крупнотоннажного оборудования общим весом восемь тысяч тонн.

По окончанию строительства мощность газоперерабатывающего завода составит 42 миллиарда кубометров газа в год. На 2021 год планируется запуск двух технологических линий из шести. Помимо очищенного метана завод будет производить этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.

Применяемые в строительстве технологии позволят в дальнейшем свести к минимуму вред для окружающей среды. За весь период наблюдений превышений предельно-допустимых концентраций на водных объектах, загрязнений почвы и воздуха не выявлено.

—Амурский газоперерабатывающий завод — крайне значимый объект для Приамурья. Этот инвестиционный проект дает мультипликативный эффект: пополняет бюджет региона, благодаря ему появляются новые производства и новые рабочие места, миллионы вкладываются в социальную сферу области, идёт масштабное обновление города Свободного и многое другое. Кроме того, строительство АГПЗ даёт возможность для возведения ещё одного масштабного предприятия – Амурского газохимического комплекса, — сообщил губернатор Василий Орлов.

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#строительство #технологии

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Комментарии
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    1 час назад

    Месяц назад читал что готовность 62%, но у Василия наверное правдивее инфа

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