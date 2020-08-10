Строительство Амурского газоперерабатывающего завода завершено на 60 процентов

Фото: объединённый пресс-центр строительства Амурского ГПЗ

Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что строящийся в Свободненском районе газоперерабатывающий завод готов более чем на 60%. После запуска предприятие должно стать крупнейшим подобным заводом в России, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уже начались работы по установке основного оборудования на четвёртой технологической линии. Всего таких линий планируется шесть. Вчера, 9 августа, на площадку доставили деметанизатор.



— Именно в этой колонне, при давлении в 30 атмосфер и температуре до минус 100 градусов Цельсия будет происходить разделение сырьевого газа на метановую фракцию и ценные компоненты, которые затем будут использоваться в качестве сырья на российских предприятиях. Извлеченный этан, например, будет перерабатываться в пластик и различные полимеры рядом с Амурским ГПЗ — на Амурском газохимическом комплексе, — сообщил Юрий Лебедев, генеральный директор компании-заказчика проекта ООО «Газпром переработка Благовещенск».



Из-за больших габаритов и веса значительную часть оборудования на газоперерабатывающий завод поставляют по воде. За время летней навигации 2020 года по плану получить из Южной Кореи, Китая и стран Европы 43 единиц крупнотоннажного оборудования общим весом восемь тысяч тонн.



По окончанию строительства мощность газоперерабатывающего завода составит 42 миллиарда кубометров газа в год. На 2021 год планируется запуск двух технологических линий из шести. Помимо очищенного метана завод будет производить этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.



Применяемые в строительстве технологии позволят в дальнейшем свести к минимуму вред для окружающей среды. За весь период наблюдений превышений предельно-допустимых концентраций на водных объектах, загрязнений почвы и воздуха не выявлено.



—Амурский газоперерабатывающий завод — крайне значимый объект для Приамурья. Этот инвестиционный проект дает мультипликативный эффект: пополняет бюджет региона, благодаря ему появляются новые производства и новые рабочие места, миллионы вкладываются в социальную сферу области, идёт масштабное обновление города Свободного и многое другое. Кроме того, строительство АГПЗ даёт возможность для возведения ещё одного масштабного предприятия – Амурского газохимического комплекса, — сообщил губернатор Василий Орлов.