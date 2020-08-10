Полицейские поймали подозреваемого в краже

Сотрудники благовещенской патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в краже. В дежурную часть обратился мужчина, который сообщил, что из кармана его куртки пропали пять с половиной тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что на лавочке к нему подсел неизвестный мужчина. Отвлекая пострадавшего разговорами, злоумышленник вытащил деньги из куртки и скрылся. На место преступления выехал экипаж ППС. В поле зрения полицейских попал мужчина, подходящий под описание, его доставили в отделение.

Во время досмотра задержанного нашлась украденная сумма. Деньги вернули владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», он находится под подпиской о невыезде.