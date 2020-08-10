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10августа
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сегодня, 17:37 0

Инвалид из Приамурья первый в этом году получили деньги на покупку квартиры

Инвалид из Приамурья первый в этом году получили деньги на покупку квартиры
Фото: unsplash.com

Житель Амурской области с ограниченными возможностями здоровья первый из очереди получил социальную выплату и уже приобрел на неё квартиру. Помощь в этом ему оказало минсоцзащиты, а деньги выделили из областного бюджета.

Как сообщает пресс-служба правительства области, Дмитрий – инвалид с детства. Чтобы получить жильё, он обратился в министерство социальной защиты населения. Там сотрудники ведомства помогли оформить все необходимые документы.

В 2019 году после того, как Дмитрию поставили диагноз и присвоили группу инвалидности, его поставили на учёт в качестве нуждающегося в жилье в общем и во внеочередном порядке. В этом году амурчанин получил социальную выплату и купил квартиру. Сейчас он проживает там вместе с супругой.

Всего, с начала действия регионального закона, в 2018 году социальную выплату получили 26 человек, в 2019 году – 13 человек. В этом году на соцвыплату рассчитывают девять человек. Область на эти цели выделила более 10 миллионов рублей.

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#соцзащита

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