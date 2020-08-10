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10августа
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сегодня, 18:31 0

В Приамурье работник пилорамы убил стажёра

В Приамурье работник пилорамы убил стажёра
Фото: unsplash.com

В Магдагачинском районе осудили 48-летнего мужчину, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Преступление было совершено в ноябре прошлого года. Работая на пилораме в поселке Магдагачи, осужденный на почве личной неприязни напал на стажёра. Он ударил его головой в лицо, затем нанёс несколько ударов кулаками по голове, а после ударил головой о гусеницу трактора. В результате потерпевший скончался на месте.

Как сообщает амурская прокуратура, суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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#криминал #происшествия

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