Новая трёхэтажная поликлиника появится в Екатеринославке

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Трёхэтажную поликлинику построят в Екатеринославке. В новом здании будет находиться взрослая поликлиника, детская консультация, дневной стационар, лаборатория, диагностическое и физиотерапевтическое отделения, а также стоматология.

В здании будут грузовой и пассажирский лифты, поликлинику адаптируют для маломобильных пациентов.

Поликлиника будет обслуживать жителей Октябрьского района: чуть больше 18 тысяч взрослых и больше 3,5 тысячи детей. Для работы привлекут около ста специалистов.

Проектно-сметная документация будет разработана в начале ноября 2020 года, само строительство начнётся в 2021 году. В 2023 году поликлиника сможет принять первых пациентов, сообщает пресс-служба минстроя области.