Два жителя Амурской области задержаны за распространение оружия

Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Амурской области

Сотрудники УФСБ РФ выявили и остановили канал по распространению в Приамурье нарезного оружия, находящегося в незаконном обороте. По сообщению пресс-службы ведомства, возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Амурской области.

У задержанных изъяли оружие. Сотрудники федеральной службы безопасности выявляют причастных и документируют изъятые ружья. Задержанным грозит от двух до шести лет лишения свободы со штрафом.

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