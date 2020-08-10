Два жителя Амурской области задержаны за распространение оружия
Сотрудники УФСБ РФ выявили и остановили канал по распространению в Приамурье нарезного оружия, находящегося в незаконном обороте. По сообщению пресс-службы ведомства, возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Амурской области.
У задержанных изъяли оружие. Сотрудники федеральной службы безопасности выявляют причастных и документируют изъятые ружья.
Задержанным грозит от двух до шести лет лишения свободы со штрафом.
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