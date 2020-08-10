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10августа
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сегодня, 17:02 1

Два жителя Амурской области задержаны за распространение оружия

Два жителя Амурской области задержаны за распространение оружия
Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Амурской области

Сотрудники УФСБ РФ выявили и остановили канал по распространению в Приамурье нарезного оружия, находящегося в незаконном обороте. По сообщению пресс-службы ведомства, возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Амурской области.

У задержанных изъяли оружие. Сотрудники федеральной службы безопасности выявляют причастных и документируют изъятые ружья.

Задержанным грозит от двух до шести лет лишения свободы со штрафом.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    2 минуты назад

    волна пошла охотников за продажу нелегала садить.до этого реставраторов копанины повязали

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