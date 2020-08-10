Жители села Саскаль просят помочь раненой сове

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась благовещенка Юлия. Неделю назад на трассе в Шимановском районе, рядом с селом Саскаль, её знакомые подобрали раненую сову.

— Она кушает сама, но с большими усилиями. Пытается ползать, видно, что очень хочет жить. Крылья и лапки не работают совсем. Не знаем, куда обратиться, может, есть центр, где птицей займутся профессионалы, — написала Юлия.

Сейчас сова живёт у родителей девушки в Саскале. Есть стала лучше, но крыльями так и не шевелит. Вероятно, они сломаны. Предположительно, это болотная сова, но как её выхаживать — родители Юлии не знают.

Позаботиться о птице готовы зооволонтёры, но есть проблема с доставкой совы в Благовещенск.

— Забрать её из Шимановского района в Благовещенск у меня нет возможности. Но, если передать птицу с такси в картонной коробке, чтобы привезли от адреса до адреса, я отвезу её на рентген, буду выхаживать, — рассказала зоозащитница Светлана.

Согласны помочь раненой птице и в охотуправлении.

— Родителям девушки нужно обратиться к нашему специалисту по Шимановскому району. Если можно выходить птицу и отпустить в живую природу, мы это сделаем. Если выжить там она не сможет, отправим в зоосад Благовещенска. Там живут много животных и птиц, которые в диких условиях обитать уже не смогут, — сообщил начальник отдела охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области Валерий Погасиенко.