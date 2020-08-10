В Амурской области зарегистрировали 18 новых заражений COVID-19

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В Амурской области лабораторно подтверждены 18 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,6 %.

В Благовещенске выявлено шесть новых заражений, по два в Благовещенском, Ивановском и Ромненском районах, по одному – в Свободном, Белогорске, Райчихинске, а также Серышевском, Константиновском и Магдагачинском районах.



С нарастающим итогом в Амурской области выявили 2 966 заражений COVID-19. 1 856 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.



966 человек контактировали с заболевшими.