Продолжение представления: циркачи из Екатеринбурга обвиняют мэра Белогорска в травле

Фото: администрация Белогорска

Скандал, поднятый администрацией цирка на воде "Небо" после того, как мэр города Белогорска попросил артистов съехать из загаженного горпарка на ипподром, продолжается. По словам администратора цирка Василия Колоса, сегодня они обратились в управление ФСБ с просьбой разобраться в ситуации.

– Мы сегодня встретились с представителями ФСБ по Амурской области, отдали наше обращение, где изложили всю суть конфликта с товарищем Мелюковым. На наш взгляд, мэр Белогорска разместил у себя пост-травлю, в котором нет ни слова правды. Даже голосовое сообщение, которое опубликовал мэр в посте, – обман. Оно выдаётся за свежее, но это аудио двухмесячной давности, на публикацию которого я не давал разрешения, – утверждает Василий Колос.

Кроме того, сотрудники цирка попросили разобраться и в ситуации с Роспотребнадзором.

– В обращении мы также рассказали о двойных стандартах: амурский Роспотребнадзор разрешает работать белогорскому кинотеатру, с 1 сентября начинает работать драмтеатр, а нам работать не дают, – возмущён Василий Колос.

Тот факт, что городской парк Белогорска после длительного пребывания циркачей неотвратимо превращается в помойку и зверинец, Василий Колос, предпочел не говорить.

Кроме ФСБ, сотрудники цирка обратились в приёмную представителя президента в Амурской области. Завтра утром у них запланирован визит в прокуратуру, где они озвучат те же претензии.

Выяснение отношений между Станиславом Мелюковым и представителями цирка на воде «Небо» продолжается. Вчера в аккаунте цирка появилось видеообращение цирковой артистки, которая назвала комментарии под постом мэра «тупыми и гадскими».

Сами же представители цирка обвиняют амурские СМИ в клевете, а негативные комментарии от жителей Белогорска в свой адрес называют фейковыми.

Сегодня мэр Белогорска выложил пост, в котором пожалел, что раньше не воспользовался поиском в интернете.

— Очень сожалею, что не открыл «Яндекс» и не навёл справки прежде, чем разрешил этому цирку переждать пандемию у нас в парке. Дальневосточники — открытые люди, готовые поддержать в сложное время. Но нашу вежливость и гостеприимство руководство цирка приняло за слабость, позволив себе хамство по отношению к городу. На будущее мне урок, — написал Станислав Мелюков.

Речь глава Белогорска вел о том, что почти в каждом городе, где выступал цирк "Небо", между ним, местными администрациями, СМИ и даже обычными жителями, возникал конфликт. И всегда циркачи обвиняли всех вокруг.

Напомним, конфликт между цирком на воде «Небо» и мэром города разгорелся после того, как администрация города попросила цирк покинуть территорию городского парка и переехать на ипподром. Несмотря на то, что вопрос не решён окончательно, цирк на воде уже планирует сентябрьские выступления, которые пройдут на территории торгового центра «Самбери».