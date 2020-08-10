Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:08 0

Минздрав напоминает: курить кальян во время эпидемии коронавируса опасно

Минздрав напоминает: курить кальян во время эпидемии коронавируса опасно

Информация об опасности заражения через курение кальяна была размещена на сайте Минздрава.

Буквально месяц назад были внесены поправки в антитабачный закон о курении в общественных местах. Это распространяется и на кальяны, и на электронные курительные изделия. «Большинство заведений, особенно расположенных на российских курортах, продолжают предлагать гостям услуги по курению кальянов. Лето, прекрасная погода и сезон отпусков становится двигателем к походам по барам и заведениям, но коронавирус, к сожалению, до сих пор представляет большую опасность, о чём многие забыли», – подчеркнули в Минздраве.

Неграмотная очистка колб кальяна может стать причиной заражения не только коронавирусом, но и других опасных заболеваний, таких как туберкулёз, холера.

Просмотров всего: 441

#здоровье #коронавирус

распечатать


Коронавирус

В Амурской области зарегистрировали 18 новых заражений COVID-19
В России и мире

В Индии в лечебном центре для больных COVID-19 произошёл пожар

В России и мире

Еда для настроения: психиатр назвала лучшую диету для снижения тревожности
Общество

Врач-вирусолог рассказала о вероятности распространения SFTS в России
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь