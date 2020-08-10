Минздрав напоминает: курить кальян во время эпидемии коронавируса опасно

Буквально месяц назад были внесены поправки в антитабачный закон о курении в общественных местах. Это распространяется и на кальяны, и на электронные курительные изделия. «Большинство заведений, особенно расположенных на российских курортах, продолжают предлагать гостям услуги по курению кальянов. Лето, прекрасная погода и сезон отпусков становится двигателем к походам по барам и заведениям, но коронавирус, к сожалению, до сих пор представляет большую опасность, о чём многие забыли», – подчеркнули в Минздраве.

Неграмотная очистка колб кальяна может стать причиной заражения не только коронавирусом, но и других опасных заболеваний, таких как туберкулёз, холера.