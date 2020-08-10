В Ивановском районе мужчина угнал у соседа «Жигули» и бросил на трассе

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В Ивановском районе задержали местного жителя, который угнал у соседа автомобиль, а позже бросил его на трассе. Как оказалось, владелец машины оставил ключ в замке зажигания и не закрыл двери.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области, в отдел полиции обратился мужчина и сообщил о том, что со двора его дома был угнан автомобиль ВАЗ-2104.

Полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 28-летний сосед потерпевшего. Его задержали. Он признался в содеянном и сказал, где находится автомобиль. Машину нашли и вернули владельцу.

Выяснилось, что двери автомобиля были не заперты, а ключи находились в замке зажигания. Угонщик вытолкал машину руками со двора, завел её и поехал по трассе. В районе села Заречное в баке закончился бензин. Злоумышленник бросил машину на обочине, а сам вернулся домой.

По факту угона было возбуждено уголовное дело. Кроме этого, на мужчину был составлен административный протокол за отсутствие водительских прав.