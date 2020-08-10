В августе россияне увидят самый яркий звездопад года

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Метеорный поток Персеиды смогут наблюдать жители России. Это будет один из самых ярких звездопадов года.

Астрономы ожидают пик звездопада 11, 12 и 13 августа. В ночном небе можно будет увидеть до 60 падающих звёзд в час.

Часы перед рассветом станут лучшим временем для наблюдений метеорного потока. Когда убывающая Луна спрячется за горизонтом, звёзды будет видно особенно ярко. Звездопад продлится до 24 августа, пишет pogoda.mail.ru.