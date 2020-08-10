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10августа
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сегодня, 14:55 0

В августе россияне увидят самый яркий звездопад года

В августе россияне увидят самый яркий звездопад года
Фото: unsplash.com

Метеорный поток Персеиды смогут наблюдать жители России. Это будет один из самых ярких звездопадов года.

Астрономы ожидают пик звездопада 11, 12 и 13 августа. В ночном небе можно будет увидеть до 60 падающих звёзд в час.

Часы перед рассветом станут лучшим временем для наблюдений метеорного потока. Когда убывающая Луна спрячется за горизонтом, звёзды будет видно особенно ярко. Звездопад продлится до 24 августа, пишет pogoda.mail.ru.

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#космос #природа

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