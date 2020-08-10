Семья из Свободненского района воспитывает 13 детей

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Большой семье — большое хозяйство. У Нечаевых четыре огорода, коровы и лошадь, а для души — большая голубятня и сад, где растут десятки гладиолусов и разные виды кустовых роз. Также в саду «живут» декоративные фигурки — коровы, овечки, гномы и ёжики.



— Я здесь отдыхаю, забавных жителей своего сада выписываю в интернет-магазинах, выбираем их вместе с детьми, — поделилась Ольга.



Помогает с хозяйством вся семья, здесь у каждого есть свои обязанности. В начале июня в рамках госпрограммы многодетной семье вручили сертификат на приобретение сельскохозяйственной техники. На эти средства Виктор и Ольга купили ещё один трактор, культиватор, плуг, пресс и картофелекопалку.



— Πокупали всё, как говорится, «с рук», но в хорошем состоянии, — рассказала Ольга.



Нечаевы умеют не только дружно работать, но и весело отдыхать. Перед Новым годом в их дворе появляются горки и зажигаются гирлянды, а лошадь Саманта катает Деда Мороза и Снегурочку по селу в расписных санях.



А когда ребята уедут учиться, супруги не исключают возможности подарить семью ещё нескольким малышам — если будут силы.