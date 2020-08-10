Федун намерен снять «Спартак» с чемпионата России

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Недовольство судейством в матче против «Сочи» привело председателя совета «Спартака» к решению снять московский клуб с чемпионата России.

В воскресенье, 9 августа, на футбольном поле встретились «Сочи» и «Спартак» со счётом 2:2. Сочинская команда забила голы в серии пенальти.

Александр Соболев, форвард «Спартака», открыл счёт на 8-й минуте и посвятил забитый гол своей умершей маме, после чего получил жёлтую карточку. Судье не понравилось, что Александр снял игровую майку после забитого мяча, под которой оказалась футболка с портретом его матери, скончавшейся 1 августа.

«Судья, как и комментатор, должен готовиться к матчу. Он должен знать, что произошло в семье, тем более, что об этом все писали и все прекрасно знали», – так отреагировал на поведение судьи спортивный комментатор матча Александр Шмурнов, сообщает sport-exspress.ru.