Молодёжь Приамурья сможет присоединиться к всероссийскому онлайн-велозаезду

Фото: https://www.instagram.com/amurminsport/

Юных амурчан приглашают присоединиться к всероссийскому онлайн-велозаезду. Спортивное мероприятие проводит образовательный центр «Сириус». Молодые велосипедисты от 6 до 23 лет смогут получить сертификаты участников и побороться за приятные подарки.

Чтобы стать участником велозаезда, нужно зарегистрироваться на сайте и совершить велопрогулку до 31 августа. При этом место заезда, время и дистанция значения не имеют. Затем понадобится загрузить результаты поездки с указанием дистанции и фото в личный кабинет на сайте.



Каждый из любителей велоспорта от 6 до 23 лет, загрузивший свои результаты, получит сертификат участника. Желающие смогут побороться за призы от «Сириуса». Для этого нужно поделиться своей историей: рассказать, как вы впервые «оседлали» двухколёсный транспорт, как учились кататься, бывали ли в велопутешествиях или сами собрали свой велосипед. Рассказ нужно опубликовать в личном кабинете в системе «Сириус» или в соцсетях с хэштегом #велосириус2020.



Авторы лучших историй получат призы от «Сириуса». Подарки для лучших велорассказчиков из Приамурья подготовил центр выявления и поддержки одарённых детей «Вега», сообщает министерство физической культуры и спорта Приамурья.