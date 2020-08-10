Благовещенец, испортивший ротонду, сам сдался ГСТК

Фото: благовещенск.рф

Благовещенец обещал оплатить труд рабочих в полном объёме.



— Он осознал свою вину и в ближайшее время её загладит. Сегодня в течение дня он приедет в ГСТК, подпишет с нами договор, сделаем акт выполненных работ. Пусть платит, чтобы больше неповадно было. Писать заявление в полицию не будем, – прокомментировали в ГСТК.