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10августа
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сегодня, 13:54 5

Благовещенец, испортивший ротонду, сам сдался ГСТК

Благовещенец, испортивший ротонду, сам сдался ГСТК
Фото: благовещенск.рф

Благовещенец, рассыпавший в выходные чёрный порошок в ротонде, самостоятельно связался с сотрудниками ГСТК, сообщает мэрия Благовещенска. Мужчина рассказал, что проводил на набережной торжественное мероприятие.

Благовещенец обещал оплатить труд рабочих в полном объёме.

— Он осознал свою вину и в ближайшее время её загладит. Сегодня в течение дня он приедет в ГСТК, подпишет с нами договор, сделаем акт выполненных работ. Пусть платит, чтобы больше неповадно было. Писать заявление в полицию не будем, – прокомментировали в ГСТК.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    48 минут назад

    Вот и цивилизованное решение проблемы. )

  • Tуман

    Tуман
    44 минуты назад

    Наградить мужика премией за смелость в размере 100 тысяч рублей.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    29 минут назад

    ....но потом всё равно расстрелять.

  • Tуман

    Tуман
    28 минут назад

    два раза

  • Tуман

    Tуман
    25 минут назад

    Щитаю, что мужик лоханулся.

    Сначала надо было ему договориться, чтобы его кто-нибудь сдал ментам.

    Мужик через пять минут сам бы пришёл в мусарню и предложил оплатить работу ГСТК.

    Потом вознаграждение бы поделили. Главное, чтобы размер вознаграждения был больше стоимости работ

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