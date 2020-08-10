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10августа
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сегодня, 13:33 6

Станислав Мелюков: «Сожалею, что не воспользовался "Яндексом" раньше»

Станислав Мелюков: «Сожалею, что не воспользовался
Фото: администрация Белогорска

Администрация Белогорска попросила цирк «Небо на воде» покинуть горпарк. О ситуации, сложившейся с заезжей труппой, рассказал глава Белогорска Станислав Мелюков в своём инстаграм-аккаунте. Почти три месяца город оказывал цирку поддержку, но гости злоупотребили гостеприимством. В ответ руководство цирка в соцсетях развернуло кампанию по дискредитации главы и всего города.

— Очень сожалею, что не открыл «Яндекс» и не навёл справки прежде, чем разрешил этому цирку переждать пандемию у нас в парке, — говорит глава Белогорска Станислав Мелюков. — Дальневосточники — открытые люди, готовые поддержать в сложное время. Но нашу вежливость и гостеприимство руководство цирка приняло за слабость, позволив себе хамство по отношению к городу. На будущее мне урок.

Действительно, достаточно набрать в «Яндексе» запрос «Василий Колос цирк» и поисковая система выдает множество удивительно скандальных историй, связанных с ним. В 2016 году в Татарстане, к примеру, он бросил в мороз 35 животных на произвол судьбы. Кассовые сборы этого администратора с его участием всегда сопровождаются нездоровым пиаром. Так, в Набережных Челнах у привезённого им циркового медведя Тимофея якобы украли велосипед стоимостью 40 тысяч рублей. Народ пришёл смотреть на расстроенного мишку. В Петропавловске-Камчатском из возглавляемого Колосом шапито «Анастасия» якобы сбежал страус-альбинос. За поимкой птицы весь город следил через СМИ. В Башкирии с другим шапито, также привезённым Колосом, произошла мистическая история: на цирк якобы положила дурной глаз ведьма из «Битвы экстрасенсов». А в Армавире возник ажиотаж, когда буквально на пути к городу у цирковой тигрицы родилось четверо белых тигрят. Правда, никто в глаза их так и не увидел.

Освободить территорию горпарка цирк должен до 17 августа. В этот день им отключат воду и электроэнергию. Взамен парка Станислав Мелюков предложил им площадку на ипподроме. Администрация цирка отказывается покидать парк, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

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#Белогорск

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    42 минуты назад

    Настоящий, русский мужик. Сначала сделал, накосячил, а после начал инструкцию искать, читать)) За признание вины, респект!

  • Oldlord

    Oldlord
    40 минут назад

    Видимо, их (цирковых) там хорошо кормят, раз не хотят уезжать.

  • Myxira

    Myxira
    33 минуты назад

    Счет им выставить, в таком случае, за аренду земли и пр.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    31 минута назад

    А это входит в обязанности градоначальника - за цирками да зоопарками приезжими следить?

    Может быть дать пинка под зад тому, кто там в кресле культурой рулит?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    21 минута назад

    деревня-интернета нет

  • Gorojanka

    Gorojanka
    13 минут назад

    Как похоже на сказку про лису, которая выгнала зайца из избушки.

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