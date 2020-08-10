Станислав Мелюков: «Сожалею, что не воспользовался "Яндексом" раньше»

Фото: администрация Белогорска

Администрация Белогорска попросила цирк «Небо на воде» покинуть горпарк. О ситуации, сложившейся с заезжей труппой, рассказал глава Белогорска Станислав Мелюков в своём инстаграм-аккаунте. Почти три месяца город оказывал цирку поддержку, но гости злоупотребили гостеприимством. В ответ руководство цирка в соцсетях развернуло кампанию по дискредитации главы и всего города.

— Очень сожалею, что не открыл «Яндекс» и не навёл справки прежде, чем разрешил этому цирку переждать пандемию у нас в парке, — говорит глава Белогорска Станислав Мелюков. — Дальневосточники — открытые люди, готовые поддержать в сложное время. Но нашу вежливость и гостеприимство руководство цирка приняло за слабость, позволив себе хамство по отношению к городу. На будущее мне урок.



Действительно, достаточно набрать в «Яндексе» запрос «Василий Колос цирк» и поисковая система выдает множество удивительно скандальных историй, связанных с ним. В 2016 году в Татарстане, к примеру, он бросил в мороз 35 животных на произвол судьбы. Кассовые сборы этого администратора с его участием всегда сопровождаются нездоровым пиаром. Так, в Набережных Челнах у привезённого им циркового медведя Тимофея якобы украли велосипед стоимостью 40 тысяч рублей. Народ пришёл смотреть на расстроенного мишку. В Петропавловске-Камчатском из возглавляемого Колосом шапито «Анастасия» якобы сбежал страус-альбинос. За поимкой птицы весь город следил через СМИ. В Башкирии с другим шапито, также привезённым Колосом, произошла мистическая история: на цирк якобы положила дурной глаз ведьма из «Битвы экстрасенсов». А в Армавире возник ажиотаж, когда буквально на пути к городу у цирковой тигрицы родилось четверо белых тигрят. Правда, никто в глаза их так и не увидел.



Освободить территорию горпарка цирк должен до 17 августа. В этот день им отключат воду и электроэнергию. Взамен парка Станислав Мелюков предложил им площадку на ипподроме. Администрация цирка отказывается покидать парк, сообщает пресс-служба главы Белогорска.