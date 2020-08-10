Аудиозапись поэмы в исполнении ушедшей из жизни амурчанки озвучат на вечере памяти

В сентябре подведут итоги конкурса «Чтобы помнили…» к 75-летию Великой Победы. Вне конкурса отметят работу амурчанки, которая написала поэму по рассказам своей бабушки и прислала её организаторам конкурса в аудиофайле.

Недавно женщина ушла из жизни, но перед смертью попросила сделать её работу доступной для всех желающих. Организаторы конкурса озвучат имя автора поэмы «Старые фотографии» на церемонии подведения итогов конкурса.



— Всю жизнь женщина много работала, а времени на творчество не оставалось. И вот, заболев, она решила записать воспоминания своей бабушки. Она писала до последнего, а потом озвучила поэму. После этого уехала в Москву на операцию и уже не вернулась. Мы выполним её просьбу и включим аудиозапись на вечере памяти. Также обязательно разместим её в нашем альманахе на сайте «Зейская слобода», а его разошлём по всем библиотекам и школам, — рассказала руководитель проекта Екатерина Набока. Люди думают, что когда-нибудь потом запишут воспоминания своих бабушек и дедушек, но со временем память подводит, и информация уходит безвозвратно. Наша землячка совершила важное дело — сохранила память для последующих поколений. Она хотела нам всем сказать, чтобы мы ценили мир и жизнь.



Для участия в конкурсе «Чтобы помнили…» каждый может написать стихи о ветеранах или героическом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Принять участие в конкурсе могут амурчане старше 7 лет, до 27 августа. Организаторы приняли 20 заявок, в основном от людей старшего поколения. Самой старшей участнице 89 лет. Они приводят воспоминания бабушек и дедушек о войне, о любви, дневниковые записи.



— Нет ни одной семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война. Можно заглянуть в семейные фотоальбомы, найти фотографии своих ветеранов, вспомнить их рассказы и сложить стихотворение. Это могут быть стихи как о ветеране, так и о войне в целом, о героическом подвиге всего народа, — комментирует руководитель проекта Екатерина Набока.





В конкурсе – пять возрастных групп. Подведение итогов и награждение победителей планируется провести в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны. Также в рамках проекта будет создан электронный сборник стихов, сочинений и рисунков «Что мы знаем о войне…», собранный из материалов городского конкурса авторских стихов «Чтобы помнили…» и областного конкурса «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».