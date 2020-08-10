Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:09 0

В Свободном из-за печи в бане загорелся гараж

В Свободном из-за печи в бане загорелся гараж
Фото: 28.mchs.gov.ru

Ночью 10 августа пожарные Свободного тушили гараж на частном подворье. Боевые расчёты прибыли к месту вызова через восемь минут после сообщения о возгорании.

Когда спасатели добрались до места, в огне полыхала крыша гаража. Шесть минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение. Ещё через семь минут пожар потушили полностью.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправная дымовая труба расположенной рядом бани. Как раз накануне вечером хозяева подворья топили печь, сообщает ГУ МЧС Амурской области.

Просмотров всего: 134

#пожары #происшествия #Свободный

распечатать


Общество 5

Благовещенец, испортивший ротонду, сам сдался ГСТК
Происшествия

В Мазановском районе уже неделю ищут пропавшего 70-летнего грибника
В России и мире

В Индии в лечебном центре для больных COVID-19 произошёл пожар

В России и мире 8

Беспорядки в Белоруссии переросли в настоящую войну
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь