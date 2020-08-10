В Свободном из-за печи в бане загорелся гараж

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Ночью 10 августа пожарные Свободного тушили гараж на частном подворье. Боевые расчёты прибыли к месту вызова через восемь минут после сообщения о возгорании.

Когда спасатели добрались до места, в огне полыхала крыша гаража. Шесть минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение. Ещё через семь минут пожар потушили полностью.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправная дымовая труба расположенной рядом бани. Как раз накануне вечером хозяева подворья топили печь, сообщает ГУ МЧС Амурской области.