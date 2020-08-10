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10августа
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сегодня, 12:48 0

В Мазановском районе уже неделю ищут пропавшего 70-летнего грибника

В Мазановском районе уже неделю ищут пропавшего 70-летнего грибника
Фото: https://www.instagram.com/amurskiespasateli/

В Приамурье продолжают искать 70-летнего жителя Новокиевского Увала, который ушёл за грибами в лес и не вернулся. В поисках Владимира Перова ежедневно принимают участие около 40 человек: пожарные, сотрудники авиабазы, свободненские волонтёры, полицейские и жители села.

Территорию леса патрулирует квадроцикл Авиалесохраны и полицейский вездеход «Трэкол». С воздуха местность осматривает беспилотник. Кроме этого, местные жители привлекают личных собак, которые могут искать человека по запаху.

Как сообщают в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, поиски пенсионера проходят в сложных условиях: заросшие поля, мари, болота с водой и высокая трава. Люди каждый день проходят около 10 километров.

За семь дней было исследовано более 60 квадратных километров лесного массива. Пока поиски результатов не принесли.

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