В Мазановском районе уже неделю ищут пропавшего 70-летнего грибника

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Территорию леса патрулирует квадроцикл Авиалесохраны и полицейский вездеход «Трэкол». С воздуха местность осматривает беспилотник. Кроме этого, местные жители привлекают личных собак, которые могут искать человека по запаху.

Как сообщают в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, поиски пенсионера проходят в сложных условиях: заросшие поля, мари, болота с водой и высокая трава. Люди каждый день проходят около 10 километров.

За семь дней было исследовано более 60 квадратных километров лесного массива. Пока поиски результатов не принесли.