В Мазановском районе уже неделю ищут пропавшего 70-летнего грибника
В Приамурье продолжают искать 70-летнего жителя Новокиевского Увала, который ушёл за грибами в лес и не вернулся. В поисках Владимира Перова ежедневно принимают участие около 40 человек: пожарные, сотрудники авиабазы, свободненские волонтёры, полицейские и жители села.
Территорию леса патрулирует квадроцикл Авиалесохраны и полицейский вездеход «Трэкол». С воздуха местность осматривает беспилотник. Кроме этого, местные жители привлекают личных собак, которые могут искать человека по запаху.
Как сообщают в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, поиски пенсионера проходят в сложных условиях: заросшие поля, мари, болота с водой и высокая трава. Люди каждый день проходят около 10 километров.
За семь дней было исследовано более 60 квадратных километров лесного массива. Пока поиски результатов не принесли.
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