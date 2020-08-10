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10августа
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сегодня, 12:45 6

На обновлённом участке улицы Шимановского нанесли разметку

На обновлённом участке улицы Шимановского нанесли разметку
Фото: благовещенск.рф

На улице Шимановского – от Красноармейской до Октябрьской – завершилась реконструкция. Последним этапом стало нанесение дорожной разметки с применением холодного пластика, сообщает пресс-служба городской администрации. Автомобилисты уже сейчас могут оценить дорожный ремонт – участок открыт для движения.

По словам подрядчика, для разметки использовался материал российского производства. Толщина покрытия – 3-4 миллиметра, поэтому срок службы такой разметки выше обычной и составляет более года.

Напомним, асфальтовое покрытие появилось на улице Шимановского в конце июля. Из-за непогоды рабочие долго не могли нанести дорожную разметку.

– Во-первых, после укладки асфальта нельзя сразу наносить разметку, нужно выдержать 7-8 дней, иначе разметка будет повреждена, что повлияет на ее срок службы. Во-вторых, сказались плохие погодные условия. И это не только дождь, но и относительная влажность. В последнее время она часто превышает 70-80 %. При таких показателях мы не можем наносить разметку. В эти выходные влажность более-менее стабилизировалась, поэтому работы были проведены, – рассказал представитель подрядчика Антон Бродников.

Напомним, с просьбой заасфальтировать дорогу к руководству города обратились жители района.

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#дороги #транспорт

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Комментарии
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  • Кшиштоф Пендерецкий

    Кшиштоф Пендерецкий
    59 минут назад

    Ну хоть что то сделали (

  • Tуман

    Tуман
    46 минут назад

    Это до весны

  • Лорэн

    Лорэн
    40 минут назад

    Молодцы жители

  • Myxira

    Myxira
    37 минут назад

    Да, сделали - не нарадуемся )) Дожди пережили хорошо. Единственное, есть пара замечаний: новая ливневка, в принципе, справляется, но на выезде из двора, где всегда и была, по-прежнему образуется лужа. Небольшая, но в ливневую решетку не утекает - очевидно, уклон не выдержан, хотя именно это место переделывали: снимали свежий асфальт и укладывали заново. Ну и на стыке нового и старого асфальта в районе Красноармейской получился канал, где тоже собирается дождевая вода.

    Было бы не плохо по свежим следам недостатки устранить: боюсь, со временем это послужит быстрому разрушения дорожного полотна. А мы его так долго ждали)

  • Oldlord

    Oldlord
    28 минут назад

    Не прошло и десяти лет! )))

  • Kadet_84

    Kadet_84
    5 минут назад

    Молодцы! Вот сделали же и гаражи не помешали... А то твердили: "... узко, гаражи нужно убирать и т.д.

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