На обновлённом участке улицы Шимановского нанесли разметку

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На улице Шимановского – от Красноармейской до Октябрьской – завершилась реконструкция. Последним этапом стало нанесение дорожной разметки с применением холодного пластика, сообщает пресс-служба городской администрации. Автомобилисты уже сейчас могут оценить дорожный ремонт – участок открыт для движения.

По словам подрядчика, для разметки использовался материал российского производства. Толщина покрытия – 3-4 миллиметра, поэтому срок службы такой разметки выше обычной и составляет более года.

Напомним, асфальтовое покрытие появилось на улице Шимановского в конце июля. Из-за непогоды рабочие долго не могли нанести дорожную разметку.

– Во-первых, после укладки асфальта нельзя сразу наносить разметку, нужно выдержать 7-8 дней, иначе разметка будет повреждена, что повлияет на ее срок службы. Во-вторых, сказались плохие погодные условия. И это не только дождь, но и относительная влажность. В последнее время она часто превышает 70-80 %. При таких показателях мы не можем наносить разметку. В эти выходные влажность более-менее стабилизировалась, поэтому работы были проведены, – рассказал представитель подрядчика Антон Бродников.

Напомним, с просьбой заасфальтировать дорогу к руководству города обратились жители района.