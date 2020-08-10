«Шапки долой»: генералов лишат каракулевых шапок
По сообщению официального интернет-портала правовой информации, президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене ношения каракулевых шапок для полковников и высших офицеров вооружённых сил страны. Каракулевые шапки заменят на меховые: с козырьком для полковников и с шитьём пятипроцентного золочения для высших офицеров.
Инициаторами этих изменений стали президент Владимир Путин и Министерство обороны Российской Федерации. Главная цель «каракулевой реформы» — сокращение затрат на обмундирование служащих вооружённых сил страны.
Начало этих изменений пришлось на 2014 год, когда военнослужащие полностью отказались от портянок, пишут РИА Новости.
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