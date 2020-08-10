Аккаунт туристического Приамурья набрал пять тысяч подписчиков
Больше 5 тысяч человек подписались на аккаунт @amur_travel министерства экономического развития Приамурья. На страничке рассказывают про главные туристические места области и зовут в походы.
Пандемия внесла корректировки в нашу жизнь, и привычные многим путешествия оказались недоступны, жители Приамурья стали больше интересоваться местными красотами. На странице @amur_travel пользователей привлекает интересный контент и оперативная обратная связь.
Сегодня практически все исполнительные органы государственной власти области зарегистрированы в социальных сетях. Амурчане не только могут следить за деятельностью властей, но и получить консультацию или написать обращение, рассказали в пресс-службе правительства.
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