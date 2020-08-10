Аккаунт туристического Приамурья набрал пять тысяч подписчиков

Фото: www.instagram.com/amur_travel/

Пандемия внесла корректировки в нашу жизнь, и привычные многим путешествия оказались недоступны, жители Приамурья стали больше интересоваться местными красотами. На странице @amur_travel пользователей привлекает интересный контент и оперативная обратная связь.

Сегодня практически все исполнительные органы государственной власти области зарегистрированы в социальных сетях. Амурчане не только могут следить за деятельностью властей, но и получить консультацию или написать обращение, рассказали в пресс-службе правительства.