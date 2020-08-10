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10августа
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сегодня, 11:58 0

Аккаунт туристического Приамурья набрал пять тысяч подписчиков

Аккаунт туристического Приамурья набрал пять тысяч подписчиков
Фото: www.instagram.com/amur_travel/

Больше 5 тысяч человек подписались на аккаунт @amur_travel министерства экономического развития Приамурья. На страничке рассказывают про главные туристические места области и зовут в походы.

Пандемия внесла корректировки в нашу жизнь, и привычные многим путешествия оказались недоступны, жители Приамурья стали больше интересоваться местными красотами. На странице @amur_travel пользователей привлекает интересный контент и оперативная обратная связь.

Сегодня практически все исполнительные органы государственной власти области зарегистрированы в социальных сетях. Амурчане не только могут следить за деятельностью властей, но и получить консультацию или написать обращение, рассказали в пресс-службе правительства.

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#интернет #туризм

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