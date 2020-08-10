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10августа
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сегодня, 11:15 0

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю
Фото: pixabay.com

Неверную информацию в кредитной истории теперь можно будет исправить, даже если банк отказывается это делать самостоятельно, сообщают «Известия». Однако делать это придётся через суд.

Внести правки можно будет даже в том случае, если банк-кредитор полностью исчез, например, из-за отзыва лицензии. Для внесения изменений потребуется решение суда, который установит, что правки корректны, и позволит бюро кредитных историй их внести.

Также по новым правилам записи о кредитах будут храниться только семь лет, вместо десяти. А узнавать свой индивидуальный рейтинг заёмщика можно будет неограниченное количество раз.

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#суды #финансы

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