Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю
Неверную информацию в кредитной истории теперь можно будет исправить, даже если банк отказывается это делать самостоятельно, сообщают «Известия». Однако делать это придётся через суд.
Внести правки можно будет даже в том случае, если банк-кредитор полностью исчез, например, из-за отзыва лицензии. Для внесения изменений потребуется решение суда, который установит, что правки корректны, и позволит бюро кредитных историй их внести.
Также по новым правилам записи о кредитах будут храниться только семь лет, вместо десяти. А узнавать свой индивидуальный рейтинг заёмщика можно будет неограниченное количество раз.
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