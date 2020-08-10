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В Благовещенск приехали легенды советского спорта

В Благовещенск приехали легенды советского спорта
Фото: пресс-служба минспорта Амурской области

В понедельник, 10 августа, в Благовещенск приехали четыре олимпийские легенды. В столицу Приамурья прибыли призёры Олимпийских игр по академической гребле Анна Алёшина и Антонина Зеликович, а также олимпийские чемпионки по волейболу Нина Смолеева и Ирина Макогонова.

Их визит проходит в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям, молодёжи и детскому спорту России».

Анна Алёшина выступала за сборную СССР по академической гребле в 1970-х годах. Завоевала бронзу на Олимпийских играх 1976 года в Монреале, чемпионка Европы, чемпионка СССР, Спартакиады народов СССР, обладательница Кубка СССР.

Антонина Зеликович завоевала серебро на Олимпиадах 1980 и 1988 годов, а также бронзу на играх 1992 года.

Нина Смолеева играла за сборную СССР, двукратная олимпийская чемпионка 1968 и 1972 годов, чемпионка мира 1970 года, победитель розыгрыша Кубка мира 1973 года, четырёхкратная чемпионка Европы, семикратная чемпионка СССР.

Ирина Макогонова выступала за сборную СССР, олимпийская чемпионка 1980 года, чемпионка Европы 1979 года, пятикратная чемпионка СССР.

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#спорт

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 минута назад

    О,какие люди,почетные члены цк влксм,парторги и не рядовые члены кпсс ссср,а теперь ЕР и тоже при должностях почетных.Расскажут каково это преданно речи толкать тогда и сейчас,есть разница в окладах и премиях?

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